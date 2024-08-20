В Колпинском районе откроются кабинеты врачей общей практики — терапевта и педиатра

На Понтонной улице в Колпино 1 сентября откроются два кабинета врачей общей практики для взрослых и детей.
Как сообщают в компании «Ленстройтрест», городская администрация выделила под эти объекты помещение с двумя отдельными входами в одном из жилых домов. Внутри провели капитальный ремонт, смонтировали инженерные системы и создали безбарьерную среду, закупили мебель и медицинское оборудование — в том числе гинекологическое и офтальмологическое, а также подключили систему оформления электронных медицинских карт.
В одном из кабинетов будет принимать терапевт, а в другом — врач-педиатр, каждый сможет принимать до 40 пациентов в день. В медицинских офисах есть процедурный кабинет-трансформер, где при необходимости смогут оказывать экстренную медпомощь на догоспитальном этапе.