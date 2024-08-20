    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    764мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.54eur98.94

    В Колпинском районе откроются кабинеты врачей общей практики — терапевта и педиатра

    461
    1 комментарий

    На Понтонной улице в Колпино 1 сентября откроются два кабинета врачей общей практики для взрослых и детей.

    Как сообщают в компании «Ленстройтрест», городская администрация выделила под эти объекты помещение с двумя отдельными входами в одном из жилых домов. Внутри провели капитальный ремонт, смонтировали инженерные системы и создали безбарьерную среду, закупили мебель и медицинское оборудование — в том числе гинекологическое и офтальмологическое, а также подключили систему оформления электронных медицинских карт.

    В одном из кабинетов будет принимать терапевт, а в другом — врач-педиатр, каждый сможет принимать до 40 пациентов в день. В медицинских офисах есть процедурный кабинет-трансформер, где при необходимости смогут оказывать экстренную медпомощь на догоспитальном этапе.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close