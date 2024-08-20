В Невском районе в 2027 году построят новую поликлинику для взрослых и детей

В Невском районе началось строительство нового поликлинического комплекса. Как уточняют в Группе ЦДС, он будет рассчитан на 420 посещений за смену. Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года.



Амбулаторно-поликлиническое учреждение в ЖК ЦДС «Приневский» сможет обслуживать до 35 тысяч человек, в том числе 9,6 тысячи детей. В состав комплекса войдут взрослая и детская поликлиники, отделение скорой медицинской помощи. Работать в центре будут 345 медицинских специалистов.



На прилегающей территории проложат асфальтированные проезды, тротуары, создадут парковочные места и высадят деревья и кустарники.

