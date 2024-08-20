Мужчине в камуфляже прострелили руку на Пархоменко. Полиция показала как

Конфликт в супермаркете Выборгского района Петербурга выплеснулся на улицу и закончился стрельбой. Кульминацию показали в полицейском главке.



О стрельбе на проспекте Пархоменко, 19, в полицию сообщили накануне незадолго до десяти часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Звонившая рассказала, что всё началось в супермаркете, где поругались двое мужчин. На улице они продолжили выяснять отношения, но у человека с бейджем на шее оказался весомый аргумент — аэрозольный «Пионер».



Камера зафиксировала выстрел в оппонента в камуфляже и ответный бросок пострадавшего.