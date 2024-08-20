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    Мужчине в камуфляже прострелили руку на Пархоменко. Полиция показала как

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    Конфликт в супермаркете Выборгского района Петербурга выплеснулся на улицу и закончился стрельбой. Кульминацию показали в полицейском главке.

    О стрельбе на проспекте Пархоменко, 19, в полицию сообщили накануне незадолго до десяти часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Звонившая рассказала, что всё началось в супермаркете, где поругались двое мужчин. На улице они продолжили выяснять отношения, но у человека с бейджем на шее оказался весомый аргумент — аэрозольный «Пионер».

    Камера зафиксировала выстрел в оппонента в камуфляже и ответный бросок пострадавшего.

    Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    По предварительным данным, с простреленной ладонью заявление писал 55-летний житель Самары. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что предполагаемого стрелка задержал наряд Госавтоинспекции. Это 53-летний петербуржец.

    «Пистолет изъят для проведения экспертизы, устанавливаются дополнительные детали конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

    Пока владелец «Пионера» получил протокол о мелком хулиганстве.

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