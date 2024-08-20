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    Продажи электромобилей в Петербурге за 7 месяцев выросли более чем в два раза — до 707 штук

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    В Санкт-Петербурге за январь — июль 2024 года было продано 707 новых электромобилей, что более чем в два раза превышает показатели за аналогичный результат прошлого года. Таковы результаты рейтинга, составленного банками ВТБ и «Открытие» совместно с компанией «Автомаркетолог» на основе данных о регистрации новых машин в ГИБДД. При этом учитывались только электрокары, без гибридных машин.

    Лидерами по продажам электромобилей в стране являются Москва (4,6 тыс. автомобилей) и Московская область (867 ед. электротранспорта). Петербург занял третье место, незначительно опередив следующий за ним Краснодарский край, где было продано 705 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров Калининградская область, где зафиксирована продажа 391 машины с электроприводом. Всего же по стране за это время было продано 11,7 тыс. единиц, что более чем в два раза превышает прошлогодний результат.

    Наиболее популярными стали электромобили Zeekr, на которые пришлось около 5 тыс. автомобилей за 7 месяцев. В прошлом году их было продано за первые 7 месяцев всего 448 единиц. Интересно, что официально этот бренд на российском рынке не продается, а автомобили привозят по параллельному импорту. Второе место занял российский бренд Evolute, чьи продажи сократились с 1034 до 883 автомобилей за 7 месяцев. На третьем месте Volkswagen, также уменьшивший продажи со 1116 до 860 машин. На четвертом — «Москвич», продемонстрировавший рост год к году с 176 до 789 единиц транспорта. Последней в пятерке стала американская Tesla — всего за 7 месяцев 2024 года в России продали 534 новых «Теслы», тогда как годом ранее их было 760.

    «Модельный ряд электрокаров расширяется, государство стимулирует интерес к такому транспорту, поэтому, конечно, спрос россиян на «электрички» растет», — прокомментировал вице-президент, начальник партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. Он отметил, что сегмент пополняется в первую очередь за счет параллельного импорта. При этом 4 из 10 самых популярных брендов — из Китая, а на российские электрокары приходится 14% всех проданных электромобилей.

    Исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова добавила, что по итогам 7 месяцев 2024 года доля электрокаров составила 1,4% от всех продаж новых автомобилей в России, годом ранее она составляла 1,1%.

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