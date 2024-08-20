Продажи электромобилей в Петербурге за 7 месяцев выросли более чем в два раза — до 707 штук

В Санкт-Петербурге за январь — июль 2024 года было продано
Лидерами по продажам электромобилей в стране являются Москва (
Наиболее популярными стали электромобили Zeekr, на которые пришлось около
«Модельный ряд электрокаров расширяется, государство стимулирует интерес к такому транспорту, поэтому, конечно, спрос россиян на «электрички» растет», — прокомментировал вице-президент, начальник партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. Он отметил, что сегмент пополняется в первую очередь за счет параллельного импорта. При этом 4 из 10 самых популярных брендов — из Китая, а на российские электрокары приходится 14% всех проданных электромобилей.
Исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова добавила, что по итогам