Продажи электромобилей в Петербурге за 7 месяцев выросли более чем в два раза — до 707 штук

В Санкт-Петербурге за январь — июль 2024 года было продано 707 новых электромобилей, что более чем в два раза превышает показатели за аналогичный результат прошлого года. Таковы результаты рейтинга, составленного банками ВТБ и «Открытие» совместно с компанией «Автомаркетолог» на основе данных о регистрации новых машин в ГИБДД. При этом учитывались только электрокары, без гибридных машин.

Лидерами по продажам электромобилей в стране являются Москва ( 4,6 тыс. автомобилей) и Московская область ( 867 ед. электротранспорта). Петербург занял третье место, незначительно опередив следующий за ним Краснодарский край, где было продано 705 автомобилей . Замыкает пятерку лидеров Калининградская область, где зафиксирована продажа 391 машины с электроприводом. Всего же по стране за это время было продано 11,7 тыс. единиц, что более чем в два раза превышает прошлогодний результат.