Смертью бразильца закончился конфликт около яхт-клуба на набережной Мартынова

В Петербурге «прогулка» на яхте принесла необратимые последствия. У яхт-клуба на набережной Мартынова после перепалки утонул иностранец. Детали произошедшего
Вечером 19 августа около яхт-клуба «Нева», который расположен на набережной Мартынова, ссорились двое мужчин. Непонятно, было ли у них в планах покататься на катере или же они просто решили выпить на пришвартованном кораблике. Ругались они между собой на английском языке. Закончилось это трагически. По предварительным данным, после перепалки
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу проводит проверку произошедшего.