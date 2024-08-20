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    Смертью бразильца закончился конфликт около яхт-клуба на набережной Мартынова

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    В Петербурге «прогулка» на яхте принесла необратимые последствия. У яхт-клуба на набережной Мартынова после перепалки утонул иностранец. Детали произошедшего 20 августа стали известны «Фонтанке».

    Вечером 19 августа около яхт-клуба «Нева», который расположен на набережной Мартынова, ссорились двое мужчин. Непонятно, было ли у них в планах покататься на катере или же они просто решили выпить на пришвартованном кораблике. Ругались они между собой на английском языке. Закончилось это трагически. По предварительным данным, после перепалки 23-летний бразилец оказался в воде. Выплыть самостоятельно он не смог. Позже его тело из воды доставали сотрудники МЧС.

    ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу проводит проверку произошедшего.

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