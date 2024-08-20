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    Двое школьников попали в ДТП в Петербурге и Тихвине. Старший катался на велосипеде, младший — на самокате

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    На излёте школьных каникул двое детей оказались в больнице после ДТП в Калининском районе Петербурга и в областном Тихвине. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 августа.

    13-летнего семиклассника доставили в детскую больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и сотрясением мозга накануне. Подросток ехал на велосипеде по двору у поликлиники на улице Карпинского в пятом часу вечера, когда его сбил 40-летний местный житель на «КИА Оптима». По предварительной информации, водитель в этом году успел оплатить четыре штрафа за нарушение ПДД.

    Второклассник из Ленобласти получил травмы на проезжей части около восьми часов вечера. Девятилетний мальчик выехал на самокате на проезжую часть у дома № 28 в 3-м Микрорайоне города Тихвина и угодил под колёса «Форда Фокуса», за рулём которого сидела 46-летняя жительница Бокситогорска. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода.

    По данным ведомства, оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства аварий выясняет дорожная полиция.

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