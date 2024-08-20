Двое школьников попали в ДТП в Петербурге и Тихвине. Старший катался на велосипеде, младший — на самокате

На излёте школьных каникул двое детей оказались в больнице после ДТП в Калининском районе Петербурга и в областном Тихвине. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 августа.
13-летнего семиклассника доставили в детскую больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и сотрясением мозга накануне. Подросток ехал на велосипеде по двору у поликлиники на улице Карпинского в пятом часу вечера, когда его сбил
Второклассник из Ленобласти получил травмы на проезжей части около восьми часов вечера. Девятилетний мальчик выехал на самокате на проезжую часть у дома
По данным ведомства, оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства аварий выясняет дорожная полиция.