Двое школьников попали в ДТП в Петербурге и Тихвине. Старший катался на велосипеде, младший — на самокате

На излёте школьных каникул двое детей оказались в больнице после ДТП в Калининском районе Петербурга и в областном Тихвине. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 августа.

13-летнего семиклассника доставили в детскую больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и сотрясением мозга накануне. Подросток ехал на велосипеде по двору у поликлиники на улице Карпинского в пятом часу вечера, когда его сбил 40-летний местный житель на «КИА Оптима». По предварительной информации, водитель в этом году успел оплатить четыре штрафа за нарушение ПДД.