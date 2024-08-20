Пропавшего на лодке петербуржца ищут в Приозерском районе

Поиски 40-летнего петербуржца Руслана Петраускаса организовали в Приозерском районе Ленобласти. В выходные мужчина выехал на лодке в сторону Ладожского озера и пропал. Об этом во вторник, 20 августа , рассказывает 47news.



По словам семьи пропавшего, в настоящее время поиски мужчины ведутся в районе поселка Берёзово Севастьяновского сельского поселения, находящегося на берегу залива Лехмалахти Ладожского озера.