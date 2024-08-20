    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    764мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.54eur98.94

    Пропавшего на лодке петербуржца ищут в Приозерском районе

    1421
    1 комментарий

    Поиски 40-летнего петербуржца Руслана Петраускаса организовали в Приозерском районе Ленобласти. В выходные мужчина выехал на лодке в сторону Ладожского озера и пропал. Об этом во вторник, 20 августа, рассказывает 47news.

    По словам семьи пропавшего, в настоящее время поиски мужчины ведутся в районе поселка Берёзово Севастьяновского сельского поселения, находящегося на берегу залива Лехмалахти Ладожского озера.

    Фото: предоставлено 47news родственниками Руслана Петраускаса
    ПоделитьсяПоделиться

    Известно, что Руслан Петраускас пропал в субботу, 17 августа. В тот день мужчина решил покататься на лодке и выехал в 10:00 в сторону Ладожского озера с острова Медвежий. Спустя два часа, в 12:00, петербуржец вышел на связь в последний раз, сообщив, что потерялся. После этого все попытки дозвониться до мужчины оканчивались неудачей, так как его телефон был отключен.

    ПоделитьсяПоделиться

    В тот же день, примерно в 15:00, очевидцы обнаружили в воде пустую лодку, рядом с которой плавали вещи пропавшего, в том числе кепка и пачка сигарет.

    В день исчезновения Руслан Петраускас был одет в темно-синюю футболку и черные штаны. Также у мужчины есть большая татуировка на левой руке — с плеча до локтя.

    В поисках жителя Петербурга участвуют спасатели, включая добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

    Фото: предоставлено 47news родственниками Руслана Петраускаса

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close