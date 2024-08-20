Пропавшего на лодке петербуржца ищут в Приозерском районе

Поиски 40-летнего петербуржца Руслана Петраускаса организовали в Приозерском районе Ленобласти. В выходные мужчина выехал на лодке в сторону Ладожского озера и пропал. Об этом во вторник,
По словам семьи пропавшего, в настоящее время поиски мужчины ведутся в районе поселка Берёзово Севастьяновского сельского поселения, находящегося на берегу залива Лехмалахти Ладожского озера.
Известно, что Руслан Петраускас пропал в субботу, 17 августа. В тот день мужчина решил покататься на лодке и выехал в 10:00 в сторону Ладожского озера с острова Медвежий. Спустя два часа, в 12:00, петербуржец вышел на связь в последний раз, сообщив, что потерялся. После этого все попытки дозвониться до мужчины оканчивались неудачей, так как его телефон был отключен.
В тот же день, примерно в 15:00, очевидцы обнаружили в воде пустую лодку, рядом с которой плавали вещи пропавшего, в том числе кепка и пачка сигарет.
В день исчезновения Руслан Петраускас был одет в темно-синюю футболку и черные штаны. Также у мужчины есть большая татуировка на левой руке — с плеча до локтя.
В поисках жителя Петербурга участвуют спасатели, включая добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».