Лучших специалистов по разведке и добыче нефти и газа выбрали в Мегионе

Более 250 специалистов в сфере разведки и добычи нефти и газа приняли участие в финале ежегодного конкурса профессионального мастерства среди сотрудников «Газпром нефти».
Специалисты таких профессий, как каротажники, сварщики, операторы по добыче нефти и газа и представители других рабочих профессий соревновались в более чем 20 номинациях. В ходе конкурса они проходили цифровое тестирование, выполнили практические задания, а также продемонстрировали навыки оказания первой помощи и знание правил промышленной безопасности и охраны труда.
Специально для проведения конкурса в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» построила учебно-тренировочный центр, где воссозданы реальные производственные условия месторождения. В дальнейшем он будет использоваться для отработки практических навыков студентами колледжей из ХМАО-Югры, с которыми предприятие сотрудничает для подготовки отраслевых специалистов.
В честь 60-летия «Мегионнефтегаза» — одного из крупнейших нефтедобывающих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа — наградами стали уникальные кубки, выполненные с включением керна с месторождений «Мегионнефтегаза». А главной наградой — кубок с керном из первой скважины Мегионского месторождения — именно с его открытия в 1961 году началось промышленное развитие ХМАО-Югры.
В день закрытия соревнований был установлен всероссийский рекорд. Во время торжественной церемонии был развернут самый большой флаг конкурса профессионального мастерства. Это достижение подтверждено сертификатом Книги рекордов России.
«Наша компания гордится тем, что находит лучших специалистов и поддерживает их в стремлении к профессиональному росту, — отметил Антон Джалябов, заместитель председателя правления «Газпром нефти» — Поэтому мы инвестируем в обучение и создаем условия, в которых каждый наш специалист может реализовать себя, находить новые перспективы личного и профессионального роста».