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    СК ищет истязание в семье 10-летнего петербуржца, заявившего в полицию на мать

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался школьником из Петербурга, искавшим в полиции защиты от нелёгкой руки матери. Мальчика увезли в больницу с ушибами и ссадинами.

    О процессуальной проверке, организованной петербургским следствием, 20 августа сообщили в пресс-службе СКР. Сотрудники ищут признаки истязания (ст. 117 УК) и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК), пожаловавшегося на побои в семье.

    По данным «Фонтанки», 10-летний житель микрорайона Екатерингофский позвонил в дежурную часть полиции в ночь на 19 августа с телефона матери. Мальчик рассказал, что, выпив, она била его по голове и ноге. Приехавшие к шестиэтажке полицейские нашли и ребёнка, и мать.

    46-летнюю женщину увезли в отдел для разбирательства. Мальчика передали бригаде скорой. По предварительной информации, он поступил в больницу с ушибами головы и ссадинами на колене.

    Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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