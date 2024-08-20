СК ищет истязание в семье 10-летнего петербуржца, заявившего в полицию на мать

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался школьником из Петербурга, искавшим в полиции защиты от нелёгкой руки матери. Мальчика увезли в больницу с ушибами и ссадинами.



О процессуальной проверке, организованной петербургским следствием, 20 августа сообщили в пресс-службе СКР. Сотрудники ищут признаки истязания ( ст. 117 УК ) и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ( ст. 156 УК ), пожаловавшегося на побои в семье.

