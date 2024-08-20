СК ищет истязание в семье 10-летнего петербуржца, заявившего в полицию на мать

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался школьником из Петербурга, искавшим в полиции защиты от нелёгкой руки матери. Мальчика увезли в больницу с ушибами и ссадинами.
О процессуальной проверке, организованной петербургским следствием,
По данным «Фонтанки», 10-летний житель микрорайона Екатерингофский позвонил в дежурную часть полиции в ночь на
46-летнюю женщину увезли в отдел для разбирательства. Мальчика передали бригаде скорой. По предварительной информации, он поступил в больницу с ушибами головы и ссадинами на колене.
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.