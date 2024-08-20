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    Жительница Ломоносова оформила более 120 банковских карт за три года. Ей заинтересовался уголовный розыск

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    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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    Сотрудники регионального управления уголовного розыска подозревают жительницу Ломоносова в сотрудничестве с мошенниками. За три года на имя 24-летней девушки было открыто более 120 банковских карт, сообщает 20 августа пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

    Полицейские вышли на девушку, расследуя очередное дело, связанное с дистанционным мошенничеством. Одна из жертв преступников перевела 17 тысяч рублей на определенную карту якобы в счет оплаты брони в отеле. Владелицей карты оказалась жительница Ломоносова.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В ходе расследования сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что большинство карт, оформленных на девушку, фигурируют в уголовных делах, связанных с мошенничеством. Жертвами телефонных аферистов, с которыми предположительно сотрудничала жительница Ломоносова, были как жители Петербурга и Ленобласти, так и других российских регионов. Подозреваемая заявила, что не имеет отношения к преступным схемам злоумышленников.

    Полиция возбудила уголовное дело. Обладательницу сотен карт допросили в качестве подозреваемой.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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