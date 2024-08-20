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    В России вновь появятся пластинки старейшей фирмы «Мелодия». Музыкальный лейбл построит завод в Новосибирске

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    Музыкальный лейбл АО «Фирма Мелодия» планирует за пять лет занять от 30 до 50 процентов рынка виниловых пластинок в России, построив в Новосибирске завод полного цикла по их производству. Об этом 20 августа пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора старейшего в России музыкального лейбла Андрея Кричевского.

    Компания в августе 2024 года уже зарегистрировала в ЕГРЮЛ юрлицо АО «Новосибирский завод грампластинок», единственным учредителем которого стала «Фирма Мелодия».

    Завод мощностью более 100 тысяч пластинок в год планируют ввести в эксплуатацию весной 2025 года. Инвестиции в проект составят около 150 миллионов рублей. Пластинки будут выпускать на гонконгских производственных линиях Allegro II.

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