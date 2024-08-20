Несмотря на обилие солнца в Петербурге, жары не ждите

Антициклон обещает Петербургу хорошую погоду. Испортится она в четверг.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 августа в городе переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха днем составит 21–23 градуса.
Сегодня погоду в регионе формирует надвигающийся с севера скандинавский антициклон. В такой ситуации облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, но, несмотря на обилие солнца, заметно теплее не станет — вместе с ветрами северных румбов к берегам Невы придёт прохладный воздух. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В среду будет теплее, 23–25 градусов, и без осадков. А в четверг, 22 августа, кратковременные дожди, местами ливни и всего 19–21 градус.