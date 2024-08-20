Грейте сразу воду: кардиолог подсказывает лучшие способы сбить давление без таблеток

Если тонометр стал вашим верным спутником, не поленитесь сходить к врачу Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Если тонометр занимает главное место на вашей прикроватной тумбочке и вы то и дело наматываете манжетку на руку, стоит наведаться к врачу. Даже если кажется, что дело — пустяк. Ну а пока вы еще не в поликлинике, «Доктор Питер» рассказывает, какие меры предпринять, чтобы стрелка тонометра не зашкаливала.



Стоит насторожиться, если тонометр часто показывает артериальное давление выше 140/90 мм рт. ст. Скорее всего, дело уже дошло до болезни — гипертонии. Вы можете ее особо никак не чувствовать. Но врачи предупреждают: это вовсе не значит, что ваши сосуды, сердце и мозг не страдают. А значит, если ничего не предпринимать, риски тяжелых осложнений и сосудистых катастроф только растут — тихо и незаметно до поры до времени. Однако давление может повышаться периодически, например на фоне стресса или, наоборот, сильных положительных эмоций.

По мнению врача-кардиолога Фаризы Бярзовой, при небольшом повышении давления (до 150/90 мм рт. ст. ) можно попробовать обойтись без лекарств. — Самым эффективным методом считается горячая ванна для ног. За счет расширения периферических сосудов происходит перераспределение крови и, как следствие, снижение системного артериального давления. Кроме того, нужно положить прохладный компресс на лоб и на плечи — небольшое сужение сосудов приведет к уменьшению нагрузки на сосуды головного мозга, — рассказала эксперт изданию «Газета.ру».

Фариза Бярзова также напоминает, что во избежание рисков осложнений гипертонии важно пересмотреть образ жизни:

бросить курить;

каждый день гулять на свежем воздухе, делая не менее 5000 шагов;

ограничить употребление кофе и алкоголя.

К кофемашине, если давление повышается, лучше лишний раз не бегать Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





— Допускается 250 мл красного сухого вина в неделю или 70 г водки. Если невозможно совсем отказать себе в кофе, необходимо употреблять некрепкие кофейные напитки (например, латте) и не более 250 мл в сутки, — добавляет Фариза Бязрова.

12 продуктов, которые помогают снижать давление

Пищевые привычки тоже могут значительно улучшать самочувствие при гипертонии. Впрочем, как и здоровый сон, и физические нагрузки.

Ранее врач-кардиолог Ольга Бокерия рекомендовала гипертоникам добавить в свой рацион определенные продукты, которые помогут справиться со скачками давления.

Ольга Бокерия — врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, дочь Лео Бокерии, видного кардиохирурга, профессора, академика. В список вошли:

зеленые листовые овощи;

ягоды;

гранаты;

чеснок;

жирная рыба;

оливковое масло;

свекла;

необработанная овсянка;

натуральный йогурт;

семечки (тыквенные, чиа, лен, подсолнечник), только без соли и масла, сырые или подсушенные в духовке либо на сковороде;

бобы;

черный шоколад.

Ольга Бокерия советует черный шоколад Фото: Максим Воробьев / E1.RU Поделиться Поделиться



