Внутри Ольги Бузовой «что-то живет». Певица намекнула на беременность

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула о своей беременности. Это случилось на модном показе в Верхней Пышме. 19 августа в Сети распространился ролик «Четвертого канала». В кадре — счастливая Ольга загадочно поглаживает живот.

«Я влюблена, да. Я счастлива. Всё это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — сказала Бузова во время разговора с журналисткой телеканала.



Спустя долгое время Ольга Бузова вступила в отношения. Личность своего бойфренда она держит в секрете, прикрывая лицо избранника на фото. Журналисты предполагают, что мужчину зовут Дмитрий, он якобы сопровождал звезду в командировке в Латинской Америке.

