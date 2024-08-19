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    Внутри Ольги Бузовой «что-то живет». Певица намекнула на беременность

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    Российская певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула о своей беременности. Это случилось на модном показе в Верхней Пышме. 19 августа в Сети распространился ролик «Четвертого канала». В кадре — счастливая Ольга загадочно поглаживает живот.

    «Я влюблена, да. Я счастлива. Всё это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — сказала Бузова во время разговора с журналисткой телеканала.

    Спустя долгое время Ольга Бузова вступила в отношения. Личность своего бойфренда она держит в секрете, прикрывая лицо избранника на фото. Журналисты предполагают, что мужчину зовут Дмитрий, он якобы сопровождал звезду в командировке в Латинской Америке.

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