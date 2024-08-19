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    Кусок облицовки ЖК бизнес-класса на Черной речке упал на голову подростку

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    Школьник из Приморского района Петербурга пострадал рядом со своим домом на набережной Черной речки. 11-летний юноша шел к парадной, огибая припаркованную машину, как вдруг ему на голову упал кусок облицовочного материала. В итоге подросток уехал в больницу.

    Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел днем 19 августа. Районный отдел ГСУ СК уже проводит проверку по данному факту. Дом, от которого отвалилась штукатурка, — ЖК «Ривьер Нуар». В отделке фасадов используется ажурный рисунок из архитектурного бетона и рустованный цоколь.

    «Компания в курсе ситуации, крайне сочувствуем потерпевшему, при необходимости ему будет оказана всесторонняя помощь. Нами уже приняты меры срочного реагирования. Участок, где произошел инцидент, огорожен, его обследуют специалисты. Причины произошедшего выясняются. По итогам проверки виновные будут привлечены к ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЛСР.

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