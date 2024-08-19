Кусок облицовки ЖК бизнес-класса на Черной речке упал на голову подростку

Школьник из Приморского района Петербурга пострадал рядом со своим домом на набережной Черной речки.
Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел днем
«Компания в курсе ситуации, крайне сочувствуем потерпевшему, при необходимости ему будет оказана всесторонняя помощь. Нами уже приняты меры срочного реагирования. Участок, где произошел инцидент, огорожен, его обследуют специалисты. Причины произошедшего выясняются. По итогам проверки виновные будут привлечены к ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЛСР.