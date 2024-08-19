Кусок облицовки ЖК бизнес-класса на Черной речке упал на голову подростку

Школьник из Приморского района Петербурга пострадал рядом со своим домом на набережной Черной речки. 11-летний юноша шел к парадной, огибая припаркованную машину, как вдруг ему на голову упал кусок облицовочного материала. В итоге подросток уехал в больницу.



Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел днем 19 августа . Районный отдел ГСУ СК уже проводит проверку по данному факту. Дом, от которого отвалилась штукатурка, — ЖК «Ривьер Нуар». В отделке фасадов используется ажурный рисунок из архитектурного бетона и рустованный цоколь.

