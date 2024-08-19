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Если в понедельник тебя мама родила. Что нового Беглов и Муров нашли в центре Петербурга

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2 комментария

В Едином центре документов на улице Красного Текстильщика губернатор Петербурга и генеральный директор «Бронка Групп» открыли пять окон. «Фонтанка» посмотрела туда сквозь акты нашего состояния.

Около 17 часов, 19 августа Александру Беглову продемонстрировали новый ЗАГС города. По информации нашего издания, он открылся в комплексе зданий ЕЦД.

Посетители смогут подать заявление на регистрацию рождения и смерти, получить повторное свидетельство, внести изменения в запись акта гражданского состояния. Новый ЗАГС оборудован пятью окнами приема-выдачи документов, электронной очередью и, соответственно, залом ожидания. Получить документы могут жители любого района Петербурга и регионов России. Кстати, это единственный ЗАГС в городе, работающий по понедельникам.

Новый межрайонный отдел ЗАГС планирует обрабатывать около 100 обращений в день.

Ранее «Фонтанка» сообщала: в Петербурге количество обращений по выдаче повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния в 2022 году, по сравнению с 2020-м, увеличилось на 93%. «ЗАГС-ы столкнулись с проблемой очередей, а это раздражает людей, естественно, они недовольны качеством госуслуг в данной сфере», – говорили губернатору во время обхода.

Площади под размещение ЗАГС предоставлены «Бронкой Групп» — холдинг исторически имеет опыт размещения государственных и окологосударственных организаций в своих бизнес-центрах. На территории ЕЦД работает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы, петербургское управление Росреестра, администрация МФЦ, петербургский филиал Фонда «Защитники Отечества» и ряд других государственных организаций.

««Бронка» последовательно развивает кластерный подход к развитию частно-государственного партнерства», - сообщил «Фонтанке» гендиректор холдинга Никита Муров, добавив, что «его команда и дальше планирует сотрудничать с городом, а место под нужные социальные службы он найдет».

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Комментарии
2
Barmaley_5e4d0211d3423
19 августа 2024, 19:37
Такое ощущение, что их несколько стало ... Везде успевает.
chip1
19 августа 2024, 19:43
Площади безвозмездно предоставили или вечером поедут обывать бюджетный гешефт?
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