Заплыв на миллион. Пловец Максим Батай преодолеет 28 км по Неве, чтобы помочь детям

Фото: предоставлено БФ «Люди-маяки» Поделиться Поделиться





В Петербурге состоится заплыв по Неве ради детей с тяжёлым заболеванием: в рамках проекта «Заплыв на миллион» ультрамарафонец Максим Батай преодолеет 28 километров по Неве под 13 мостами.

«Это невозможно сделать обычному человеку, это трудно для профессиональных пловцов, но это наполнено смыслом, так как Максим своим поступком привлекает внимание к помощи и поддержке детей со СМА — спинальной мышечной атрофией», — рассказали в фонде «Люди-маяки», который вместе с клубом «Главпсихплав» организует заплыв.



Детям со СМА трудно, а порой и невозможно сделать шаг или движение. Все их успехи — это результат упорного труда, в том числе во время занятий в бассейне, поясняют в фонде. Каждому ребёнку они нужны на регулярной основе. Во время занятий аквареабилитацией дети не только укрепляют мышцы и лёгкие, но и освобождаются от гравитации, чувствуют ту свободу движений, ту лёгкость, которой лишены на суше.

Максим Батай ради помощи детям уже преодолел вплавь озеро Тургояк в Челябинской области — 10 километров по береговой линии. На очереди — Нева. Цель заплыва — собрать на регулярные курсы реабилитации детей со СМА один миллион рублей.



«Я помогаю, потому что могу! Это укрепляет мою веру в людей и добро, это мотивирует развиваться, становиться лучше. Я призываю каждого из вас поддержать мои испытания на прочность и помочь пятерым ребятам, которые в этом очень нуждаются. Ваша поддержка даст силы и им, и мне!» — поделился Максим Батай.



Поддержать пловца и детей, которые нуждаются в реабилитации, можно на сайте фонда «Люди-маяки».

Сам заплыв состоится 20 августа: в 7 часов утра спортсмен стартует от яхт-клуба «Восточный» в Невском районе. Финиш намечен примерно на 13 часов у Яхтенного моста в Приморском районе Петербурга.



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