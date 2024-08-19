Погоня, стрельба и абордаж. В Липецкой области на водохранилище пятеро на катерах устроили баталию

Настоящий морской бой увидели рыбаки на Матырском водохранилище в Липецкой области. Сюжет включал в себя погоню на лодках, стрельбу и даже абордаж. Причины баталии, в которой не оказалось победителей, пока остаются загадкой, в них разбирается полиция, пишет
По версии двух пожилых рыболовов, за ними погнались трое мужчин на черном катере без номеров, избили и якобы обещали «увезти и похоронить» в районе Юшинского затона. Погоня попала на видео. На кадрах заметно, как на борту одного из катеров висит мужчина, пытаясь в него забраться.
Очевидцы происходящего вызвали полицию, которая задержала участников конфликта. У одного из них с собой были ружье и охотничий билет, но во время разговора с правоохранителями мужчина уронил оружие в воду, заявив, что это случайность.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области прокомментировали, что от участников «морского боя» поступило несколько заявлений. По факту случившегося проводится проверка.