    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.91eur97.84

    Погоня, стрельба и абордаж. В Липецкой области на водохранилище пятеро на катерах устроили баталию

    1832
    1 комментарий

    Настоящий морской бой увидели рыбаки на Матырском водохранилище в Липецкой области. Сюжет включал в себя погоню на лодках, стрельбу и даже абордаж. Причины баталии, в которой не оказалось победителей, пока остаются загадкой, в них разбирается полиция, пишет 19 августа портал GOROD48.ru.

    GOROD48.RU

    По версии двух пожилых рыболовов, за ними погнались трое мужчин на черном катере без номеров, избили и якобы обещали «увезти и похоронить» в районе Юшинского затона. Погоня попала на видео. На кадрах заметно, как на борту одного из катеров висит мужчина, пытаясь в него забраться.

    Очевидцы происходящего вызвали полицию, которая задержала участников конфликта. У одного из них с собой были ружье и охотничий билет, но во время разговора с правоохранителями мужчина уронил оружие в воду, заявив, что это случайность.

    В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области прокомментировали, что от участников «морского боя» поступило несколько заявлений. По факту случившегося проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close