Умер американский телеведущий Фил Донахью. Он вел телемосты СССР-США вместе с Познером

Ушел из жизни знаменитый американский телеведущий Фил Донахью. Ему было 88 лет. Об этом сообщает 19 августа The Washington Post.
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Ушел из жизни знаменитый американский телеведущий Фил Донахью. Ему было 88 лет. Об этом сообщает 19 августа The Washington Post.
Новость дополняется.
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