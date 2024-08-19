    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    759мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.91eur97.84

    Умер американский телеведущий Фил Донахью. Он вел телемосты СССР-США вместе с Познером

    1089
    6 комментариев

    Ушел из жизни знаменитый американский телеведущий Фил Донахью. Ему было 88 лет. Об этом сообщает 19 августа The Washington Post.

    Новость дополняется.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close