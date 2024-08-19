Более 14 тысяч новых авторов присоединились к VK Видео

С начала года более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент на платформе VK Видео. Среди них блогеры-миллионники, которые переходят с других платформ, и начинающие авторы с небольшим количеством подписчиков, сообщили в компании 19 августа.
Каждый второй автор воспользовался поддержкой VK для перехода с других платформ или создания канала с нуля. Наиболее активно в 2024 году растёт количество авторов в таких категориях, как развлечения, детский и семейный контент, образование и культура, технологии, гейминг и красота.
Ежедневно на платформе появляются сотни новых видео от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в различных областях. Наибольший процент просмотров и времени пользователей приходится на развлекательный контент — более 30% от общего времени просмотра новых авторов. Далее следуют детский и семейный контент (19%), спорт (14%), гейминг (9%), технологии (7%), образование и культура (6%), путешествия и отдых (5%), красота и стиль (3%). Оставшиеся 7% пользовательского просмотра приходятся на другие категории и нишевый контент.
VK предлагает поддержку для авторов, которая включает консультации по работе с функционалом, помощь с переносом контента и участие в мероприятиях и специальных проектах экосистемы VK. Авторы также получают бессрочный доступ к обучающим курсам Школы Авторов и Акселератору авторов — сообществу для развития и общения перспективных авторов.
Новые авторы могут быстро начать развивать свои каналы на VK Видео без потери опубликованных роликов на других платформах. VK также предоставляет сервис Video Transfer для быстрого переноса видео с других платформ. Подробнее читайте на сайте сообщества.