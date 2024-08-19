Более 14 тысяч новых авторов присоединились к VK Видео

С начала года более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент на платформе VK Видео. Среди них блогеры-миллионники, которые переходят с других платформ, и начинающие авторы с небольшим количеством подписчиков, сообщили в компании 19 августа.



Каждый второй автор воспользовался поддержкой VK для перехода с других платформ или создания канала с нуля. Наиболее активно в 2024 году растёт количество авторов в таких категориях, как развлечения, детский и семейный контент, образование и культура, технологии, гейминг и красота.

Ежедневно на платформе появляются сотни новых видео от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в различных областях. Наибольший процент просмотров и времени пользователей приходится на развлекательный контент — более 30% от общего времени просмотра новых авторов. Далее следуют детский и семейный контент (19%), спорт (14%), гейминг (9%), технологии (7%), образование и культура (6%), путешествия и отдых (5%), красота и стиль (3%). Оставшиеся 7% пользовательского просмотра приходятся на другие категории и нишевый контент.