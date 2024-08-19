Путин заявил, что «Трансмашхолдинг» будет производить вагоны для метро Баку

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что российская компания «Трансмашхолдинг» заключила контракт на производство вагонов для метро Баку. Об этом российский лидер сказал после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Их встреча прошла 19 августа в резиденции «Загульба», сообщает пресс-служба Кремля.
«Трансмашхолдинг» заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена. Надеюсь, что те, кто будет пользоваться этими составами, тоже будут довольны», — сказал российский лидер.
Главы государств также договорились совместно строить нефтяные танкеры. «Российская Объединенная судостроительная компания <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов», — рассказал Владимир Путин.
Президент России также поблагодарил Алиева за практически «семейную атмосферу» во время приема в Баку. Президент России прибыл в Азербайджан накануне с двухдневным визитом в рамках обсуждения стратегического партнерства.
«Трансмашхолдинг» также поставляет вагоны для метро Санкт-Петербурга. В марте текущего года 144 вагона из контракта на составы «Балтиец» были переданы городу. До конца года планируется поставка еще 80. Крупный контракт на 950 вагонов «Балтиец» был заключен между Петербургским метрополитеном и Трансхолдлизингом в 2022 году. Стоимость контракта составила 240 миллиардов рублей. Поставки рассчитаны до 2031 года.