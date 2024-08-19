Путин заявил, что «Трансмашхолдинг» будет производить вагоны для метро Баку

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что российская компания «Трансмашхолдинг» заключила контракт на производство вагонов для метро Баку. Об этом российский лидер сказал после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Их встреча прошла 19 августа в резиденции «Загульба», сообщает пресс-служба Кремля.

«Трансмашхолдинг» заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена. Надеюсь, что те, кто будет пользоваться этими составами, тоже будут довольны», — сказал российский лидер.