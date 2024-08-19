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    Груша дала сдачи. Петербургского подростка госпитализировали после удара по автомату «Силомер»

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    Подростка госпитализировали в клинику Педиатрического университета. После удара по автомату «Силомер» пострадавшему диагностировали закрытый перелом кисти. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает пресс-служба вуза.

    Накануне 15-летний мальчик решил проверить свою силу с помощью игрового автомата в торговом центре Приморского района Петербурга. Во время удара подросток получил травму, и ему понадобилась помощь врачей.

    Как итог — пациенту диагностировали закрытый перелом пятой пястной кости правой кисти. Сейчас пострадавший проходит лечение в клинике вуза.

    18 августа с переломом пятой пястной кости правой кисти также обратился 16-летний подросток. Травму мальчик получил на соревнованиях по волейболу, когда решил ударить кулаком в стену. Помощь пострадавшему оказали врачи Педиатрического медицинского университета.

    Заведующий хирургическим отделением № 2 клиники вуза Владислав Авраменко отметил, что перелом пятой пястной кости является распространённой травмой, с которой пациенты обращаются к университетским врачам несколько раз в неделю. Причинами переломов становятся драки и баловство.

    По словам Владислава Авраменко, в случае перелома со смещением пациентам требуется хирургическое лечение, включающее репозицию отломков кости и металлоостеосинтез.

    Согласно статистике, переломы пястных костей составляют 2,5–18% от общего числа переломов костей скелета и 30–35% от всех переломов кисти. В качестве симптомов перелома выделяют интенсивные боли, отечность, синяки, а также нарушение функции кисти. Диагноз можно подтвердить с помощью рентгена.

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