Груша дала сдачи. Петербургского подростка госпитализировали после удара по автомату «Силомер»

Подростка госпитализировали в клинику Педиатрического университета. После удара по автомату «Силомер» пострадавшему диагностировали закрытый перелом кисти. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает пресс-служба вуза.



Накануне 15-летний мальчик решил проверить свою силу с помощью игрового автомата в торговом центре Приморского района Петербурга. Во время удара подросток получил травму, и ему понадобилась помощь врачей.

Как итог — пациенту диагностировали закрытый перелом пятой пястной кости правой кисти. Сейчас пострадавший проходит лечение в клинике вуза.