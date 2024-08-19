Умер российский бодибилдер и актер Евгений Мишин

48-летний Евгений Мишин, родившийся в городе Отрадное Ленинградской области, умер в Лос-Анжелесе. Причина смерти до сих пор неясна. Об этом сообщил бывший главред журнала Muscular Development Magazine и основатель канала RxMuscle Дэйв Палумбо на своей страничке в социальных сетях.

По словам Дэйва Палумбо, российский бодибилдер и двукратный участник престижного международного турнира по культуризму — «Мистер Олимпия», скончался в Лос-Анжелесе 17 августа. Евгений Мишин перестал дышать по еще неизвестным причинам. Медики старались помочь спортсмену в течение 45 минут, но безуспешно.

«Евгений был одним из самых верных и преданных людей, которых я когда-либо встречал, и для меня было честью называть его своим другом. Его будет очень сильно не хватать семье, близким и друзьям. Наши молитвы и любовь с ним», — пишет Палумбо.

Средства на организацию похорон Евгения Мишина уже собраны. Прощание со спортсменом пройдет в Нью-Йорке. Последний пост в социальных сетях Евгения Мишина был 7 августа. Мужчина опубликовал фотографию, на которой был запечатлен сам бодибилдер и машина. Евгений Мишин родился 21 февраля 1976 года в Отрадном в Ленинградской области. Известный бодибилдер и пауэрлифтер в 22-летнем возрасте закончил петербургский НГУ имени Лесгафта по специальности «Физкультурно-оздоровительная работа и туризм». Заниматься бодибилдингом мужчина начал в 1990 году.

В 1995 году Евгений Мишин одержал победу в чемпионате Санкт-Петербурга, через неделю став чемпионом России. Известно, что в 2013 году мужчина являлся одним из лучших российских бодибилдеров и занимал 60 место в мировом профессиональном рейтинге Международной федерации бодибилдинга.

Около 20 лет назад российский бодибилдер переехал в США. После участия в международном турнире по культуризму — «Мистер Олимпия, пауэрлифтер ушел в отставку. Евгений Мишин стал актером и снялся в нескольких рекламных роликах и фильмах. В последние годы он также тренировал начинающих бодибилдеров и вел блог на YouTube о своей жизни и спорте.