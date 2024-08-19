Дошкольница сломала четыре позвонка, упав с квадроцикла в поселке Тельмана. Её катал юный сосед

Девочка из Колпино попала в больницу после поездки на квадроцикле в Тосненском районе Ленобласти. Катание закончилось для неё столкновением с деревом. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа.



Шестилетнюю пациентку привезли в детскую больницу в Колпино, куда её направили из травмпункта. По предварительным данным, состояние девочки, которой диагностировали компрессионный перелом четырёх позвонков грудного отдела, оценивают как среднетяжёлое.

Помощь медиков ей потребовалась после катания на квадроцикле с соседским мальчиком в посёлке Тельмана вечером 17 августа. Падая, маленькая пассажирка ударилась о дерево.