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    Мертвеца обнаружили на крыше электровоза в Петербурге. На нем была тату «Живи для себя»

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    Тело 18-летнего уроженца Ростовской области нашли на крыше электровоза, который встал в железнодорожном тупике на участке, ограниченном набережной Обводного канала и Днепропетровской улицей. Об этом 19 августа сообщает 47news.

    47news

    На ноге погибшего выявлены следы электротравмы. Предварительно, удар током пришелся в щиколотку, чуть ниже татуировки «Живи для себя». В нелегальной поездке участвовал и его приятель, который рассказал, что они якобы приехали в Петербург из Уссурийска. В пункте назначения товарища ударило током, отчего тот упал замертво.

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    По данным издания, железнодорожники изучают и другую версию — двух забравшихся на территорию депо в районе Московского вокзала заметили ранним утром.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в соответствующие ведомства.

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