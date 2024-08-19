Мертвеца обнаружили на крыше электровоза в Петербурге. На нем была тату «Живи для себя»

Тело 18-летнего уроженца Ростовской области нашли на крыше электровоза, который встал в железнодорожном тупике на участке, ограниченном набережной Обводного канала и Днепропетровской улицей. Об этом 19 августа сообщает 47news.
47news
На ноге погибшего выявлены следы электротравмы. Предварительно, удар током пришелся в щиколотку, чуть ниже татуировки «Живи для себя». В нелегальной поездке участвовал и его приятель, который рассказал, что они якобы приехали в Петербург из Уссурийска. В пункте назначения товарища ударило током, отчего тот упал замертво.
По данным издания, железнодорожники изучают и другую версию — двух забравшихся на территорию депо в районе Московского вокзала заметили ранним утром.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в соответствующие ведомства.