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    Школьники встретятся с пиратами галактики Барракуда

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    Фото: кадр из фильма
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    С 22 августа в прокате фильм Антона Борматова «Пираты галактики Барракуда». В центре сюжета — космический пират из той самой галактики Барракуда. Он прибывает на землю и принимает облик тихого школьника Мити, чтоб скрыться от космического закона. Вместе с тихой девочкой Кристиной и юным хулиганом Колей они пытаются сбежать от инопланетных охотников и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему.

    Кристину в фильме играет Полина Гухман («Сёстры»), а Колю — Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»). Роли инопланетных охотников исполнили Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита», «Петровы в гриппе») и Лукерья Ильяшенко («Вампиры средней полосы»). В фильме также сыграли Роман Курцын («Меч»), Софья Лебедева («Тетрис») и Ольга Науменко (Галя из «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова).

    Режиссёр Антон Борматов известен своими криминальными драмами «Околофутбола» и «Чужая». Над сценарием работал известный писатель Андрей Геласимов, лауреат премии «Национальный бестселлер».

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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