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    В Красносельском районе построили новую школу на 1375 учеников с двумя бассейнами

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    На проспекте Буденного в Красносельском районе закончилось строительство новой школы на 1375 мест. Как сообщают в холдинге Setl Group, здесь будут учиться дети с 1 по 11 класс.

    Для учеников начальной школы и более старших школьников в школе созданы отдельные учебные блоки с индивидуальными входами.

    На первом этаже школы разместились столовая, спортзалы и два бассейна. Также в школе оборудован актовый зал на 420 мест, библиотека, медпункт, мастерские, помещения для кружков и отдыха.

    На прилегающей территории создали спортивный кластер с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, полосой препятствий, уличными тренажерами.

    Школа стала третьей в ЖК «Солнечный город» и последним объектом социнфраструктуры на территории проекта.

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