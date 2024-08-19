В Красносельском районе построили новую школу на 1375 учеников с двумя бассейнами

На проспекте Буденного в Красносельском районе закончилось строительство новой школы на 1375 мест . Как сообщают в холдинге Setl Group, здесь будут учиться дети с 1 по 11 класс.



Для учеников начальной школы и более старших школьников в школе созданы отдельные учебные блоки с индивидуальными входами.

