В Красносельском районе построили новую школу на 1375 учеников с двумя бассейнами

На проспекте Буденного в Красносельском районе закончилось строительство новой школы на
Для учеников начальной школы и более старших школьников в школе созданы отдельные учебные блоки с индивидуальными входами.
На первом этаже школы разместились столовая, спортзалы и два бассейна. Также в школе оборудован актовый зал на
На прилегающей территории создали спортивный кластер с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, полосой препятствий, уличными тренажерами.
Школа стала третьей в ЖК «Солнечный город» и последним объектом социнфраструктуры на территории проекта.