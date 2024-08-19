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    Дорогих квартир на вторичном рынке Петербурга стало меньше

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    В августе в Петербурге снизилось предложение на рынке премиальной «вторички». Как отмечают аналитики «Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», из-за этого цены в сегменте выросли.

    По данным аналитиков, сейчас в премиальном сегменте двухкомнатные квартиры занимают в общем предложении 27%, сократившись на 1 п. п., а трехкомнатные квартиры — 45% (минус 2 п. п.). При этом предложение студий и однокомнатных квартир выросло на 1 и 2 п. п. соответственно, и теперь их доля в общем объеме составляет 6% и 22%.

    — В центральных районах Петербурга в премиальных объектах лотов в продаже стало меньше на 2 п. п. по сравнению с началом года, — комментирует заместитель директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Сейчас количество таких квартир чуть больше 700, то есть всего 8% от общей структуры предложения

    Все квартиры в классах «элита» и «бизнес» подорожали с начала года. Так, по данным экспертов, цена на студии оставила 386,3 тыс. руб. за кв. м (+ 1%), однокомнатные квартиры подорожали на 2%, до 411,5 тыс. руб. за «квадрат», двухкомнатные квартиры — на 3%, до 436,9 тыс. руб., а квартиры с тремя и более комнатами стоят 491,3 тыс. руб. за кв. м, прибавив в цене 4%.

    Что касается средней стоимости, то студии в сегменте стоят дороже на 4% — около 11,6 млн руб., двухкомнатные подорожали до 35,5 млн руб., цена на однокомнатные и трехкомнатные лоты почти не изменилась — они в среднем стоят 19,3 млн руб. и 71,9 млн руб. соответственно.

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