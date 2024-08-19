Дорогих квартир на вторичном рынке Петербурга стало меньше





В августе в Петербурге снизилось предложение на рынке премиальной «вторички». Как отмечают аналитики «Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», из-за этого цены в сегменте выросли.



По данным аналитиков, сейчас в премиальном сегменте двухкомнатные квартиры занимают в общем предложении 27%, сократившись на 1 п. п. , а трехкомнатные квартиры — 45% (минус 2 п. п. ). При этом предложение студий и однокомнатных квартир выросло на 1 и 2 п. п. соответственно, и теперь их доля в общем объеме составляет 6% и 22%.

