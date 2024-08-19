Дорогих квартир на вторичном рынке Петербурга стало меньше

В августе в Петербурге снизилось предложение на рынке премиальной «вторички». Как отмечают аналитики «Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», из-за этого цены в сегменте выросли.
По данным аналитиков, сейчас в премиальном сегменте двухкомнатные квартиры занимают в общем предложении 27%, сократившись на
— В центральных районах Петербурга в премиальных объектах лотов в продаже стало меньше на
Все квартиры в классах «элита» и «бизнес» подорожали с начала года. Так, по данным экспертов, цена на студии оставила
Что касается средней стоимости, то студии в сегменте стоят дороже на 4% — около