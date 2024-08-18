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    В Тель-Авиве на улице взорвался грузовик

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    Грузовик взорвался в Тель-Авиве вечером 18 августа. Погиб один человек, сообщает The Times of Israel.

    Полиция предполагает, что взрывное устройство было при себе у погибшего. В местных Telegram-каналах пишут, что речь идет о террористе-смертнике, у которого преждевременно сдетонировал пояс. О личности погибшего ничего не сообщается. Также пока нет информации о возможных пострадавших.

    Израильская полиция приступила к расследованию. Кроме нее в расследовании участвует Служба общей безопасности Шин-Бет (Шабак).

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