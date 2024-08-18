В Тель-Авиве на улице взорвался грузовик

Грузовик взорвался в Тель-Авиве вечером 18 августа. Погиб один человек, сообщает The Times of Israel.



Полиция предполагает, что взрывное устройство было при себе у погибшего. В местных Telegram-каналах пишут, что речь идет о террористе-смертнике, у которого преждевременно сдетонировал пояс. О личности погибшего ничего не сообщается. Также пока нет информации о возможных пострадавших.



Израильская полиция приступила к расследованию. Кроме нее в расследовании участвует Служба общей безопасности Шин-Бет (Шабак).

