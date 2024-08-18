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    Что-то пошло не так. В Тульской области трое детей пострадали во время химического опыта

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    Химический эксперимент закончился неудачей в летнем оздоровительном лагере в Тульской области. Трое юных пытливых умов пострадали. Подробности 18 августа сообщают Следственный комитет и прокуратура региона.

    Прокуратура Тульской области

    По предварительной информации, опыт по взаимодействию химических элементов показывали в детском лагере в в деревне Колодезное Ленинского района. В ходе эксперимента реактивы воспламенились, а трое отдыхающих детей получили травмы.

    По данному факту Следственный комитет и прокуратура организовали процессуальную проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

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