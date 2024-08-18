Что-то пошло не так. В Тульской области трое детей пострадали во время химического опыта

Химический эксперимент закончился неудачей в летнем оздоровительном лагере в Тульской области. Трое юных пытливых умов пострадали. Подробности 18 августа сообщают Следственный комитет и прокуратура региона.
Прокуратура Тульской области
По предварительной информации, опыт по взаимодействию химических элементов показывали в детском лагере в в деревне Колодезное Ленинского района. В ходе эксперимента реактивы воспламенились, а трое отдыхающих детей получили травмы.
По данному факту Следственный комитет и прокуратура организовали процессуальную проверку. Все обстоятельства устанавливаются.