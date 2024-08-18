В Германии 65 человек пострадали из-за пожара на колесе обозрения в Лейпциге

Больше шестидесяти человек пострадали из-за пожара на колесе обозрения в Лейпциге во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония. Об этом 18 августа сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
Пожар в одной из кабинок колеса обозрения возник накануне вечером, пламя перекинулось на соседнюю кабинку. Всего в результате ЧП пострадали 65 человек, 16 потребовалась госпитализация. Среди них есть люди с ожогами и травмами, полученными при падении.
Причина пожара пока не установлена, ведется расследование произошедшего.