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    Водитель и пассажир автобуса показали друг другу свое кунг-фу под Петербургом

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    Конфликт водителя автобуса 487-го маршрута и пассажира обсуждают 18 августа в соцсетях. Зрелищное видео сняли в конце рабочей недели на остановке «Кемполово-1». Со слов очевидцев, началось все с того, что общественный транспорт не остановился в нужном конкретному пассажиру месте. Он просил высадить его у деревни Каськово, но автобус притормозил лишь через 3 километра.

    На кадрах видно, как водитель просит пассажира что-то ему объяснить, после чего, приняв стойку, мужчины начинают пинать друг друга по мягким местам. Затем в драку врывается обеспокоенная девушка с намерением разнять джентльменов. На этом видео обрывается.

    Ирина Макеева

    По словам представителя компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут, пассажир был в состоянии алкогольного опьянения и требовал, чтобы его высадили вне остановочного пункта. Водитель отказался.

    «После пассажир начал бить по автобусу, водитель автобуса вышел, чтобы отогнать пьяного пассажира от автобуса, а тот начал ему угрожать, после непродолжительной дискуссии и маханий кулаками, пассажир с места скрылся, водитель продолжил движение по маршруту, в результате инцидента будет проведена служебная проверка, по действиям водителя в данной ситуации, а также будет принято решение о необходимости обратиться в полицию по данному происшествию», — прокомментировали инцидент в компании.

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    Комментарии 10

    Well-wisher18 Авг 2024 в 22:28
    "По словам представителя компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут, пассажир был в состоянии алкогольного опьянения и требовал, чтобы его высадили вне остановочного пункта. Водитель отказался."

    Представитель компании "Вест-Сервис" хотя бы для начала изучил трассировку с расписанием остановок маршрута № 487, прежде чем отмазывать своих "незаменимых специалистов".
    Совсем обнаглели. Человек оплатил проезд. И ему никто не запретил в выходной день возвращаться из гостей домой.
    А вот водителю запрещено проезжать остановки без высадки/посадки пассажиров, и тем самым компрометировать драку с нанесением увечий пассажирам.
    К тому же, из какой информации представитель компании утверждает, что пассажир находился в нетрезвом состоянии?

    Может всё было гораздо наоборот?
    Водитель под воздействием насвая проспал остановку и теперь пытается свалить всю свою вину на пассажира?
    Как уже однажды один из таких "незаменимых", проснувшись, свалился с "Поцелуева моста" угробив несколько жизней.
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