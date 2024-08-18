Водитель и пассажир автобуса показали друг другу свое кунг-фу под Петербургом

Конфликт водителя автобуса 487-го маршрута и пассажира обсуждают 18 августа в соцсетях. Зрелищное видео сняли в конце рабочей недели на остановке «Кемполово-1». Со слов очевидцев, началось все с того, что общественный транспорт не остановился в нужном конкретному пассажиру месте. Он просил высадить его у деревни Каськово, но автобус притормозил лишь через 3 километра.



На кадрах видно, как водитель просит пассажира что-то ему объяснить, после чего, приняв стойку, мужчины начинают пинать друг друга по мягким местам. Затем в драку врывается обеспокоенная девушка с намерением разнять джентльменов. На этом видео обрывается.

