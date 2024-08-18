Водитель и пассажир автобуса показали друг другу свое кунг-фу под Петербургом

Конфликт водителя автобуса 487-го маршрута и пассажира обсуждают 18 августа в соцсетях. Зрелищное видео сняли в конце рабочей недели на остановке «Кемполово-1». Со слов очевидцев, началось все с того, что общественный транспорт не остановился в нужном конкретному пассажиру месте. Он просил высадить его у деревни Каськово, но автобус притормозил лишь через 3 километра.
На кадрах видно, как водитель просит пассажира что-то ему объяснить, после чего, приняв стойку, мужчины начинают пинать друг друга по мягким местам. Затем в драку врывается обеспокоенная девушка с намерением разнять джентльменов. На этом видео обрывается.
Ирина Макеева
По словам представителя компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут, пассажир был в состоянии алкогольного опьянения и требовал, чтобы его высадили вне остановочного пункта. Водитель отказался.
«После пассажир начал бить по автобусу, водитель автобуса вышел, чтобы отогнать пьяного пассажира от автобуса, а тот начал ему угрожать, после непродолжительной дискуссии и маханий кулаками, пассажир с места скрылся, водитель продолжил движение по маршруту, в результате инцидента будет проведена служебная проверка, по действиям водителя в данной ситуации, а также будет принято решение о необходимости обратиться в полицию по данному происшествию», — прокомментировали инцидент в компании.