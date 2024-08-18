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    Власти Анапы объяснили, что море позеленело от безопасных для туристов бродячих водорослей

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    Власти Анапы прокомментировали жалобы отдыхающих на «цветущее море», объяснив, что воду позеленеть заставило скопление безопасных для купающихся водорослей. Об этом 18 августа РИА Новости рассказали в мэрии курортного города.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские туристы массово жалуются на цветение водорослей в море у берегов Анапы, якобы отдыхающие требуют компенсацию за «позеленевшее море».

    В мэрии объяснили, что явление в народе называется «камка» и вызывают его нитчатые водоросли Кладофоры бродячей. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу, которая не имеет определенного объема, количества и локального распространения для того. Это не позволяет ее полностью убрать.

    Водоросли мигрируют в Анапскую бухту при северо-западных направлениях ветра и не выделяют каких-либо токсичных веществ.

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