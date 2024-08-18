Власти Анапы объяснили, что море позеленело от безопасных для туристов бродячих водорослей

Власти Анапы прокомментировали жалобы отдыхающих на «цветущее море», объяснив, что воду позеленеть заставило скопление безопасных для купающихся водорослей. Об этом 18 августа РИА Новости рассказали в мэрии курортного города.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские туристы массово жалуются на цветение водорослей в море у берегов Анапы, якобы отдыхающие требуют компенсацию за «позеленевшее море».



В мэрии объяснили, что явление в народе называется «камка» и вызывают его нитчатые водоросли Кладофоры бродячей. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу, которая не имеет определенного объема, количества и локального распространения для того. Это не позволяет ее полностью убрать.

