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    Страшное ДТП на МКАД: грузовик врезался в пробку из легоковушек

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    Вечером 18 августа юго-западе Москвы на МКАД грузовик на полном ходу врезался в легковые автомобили, стоящие в пробке. Видео с моментом ДТП опубликовал столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

    Дептранс Москвы

    Авария произошла в 17.36 на внутренней стороне 45-го км кольцевой, в районе пересечения МКАД и Ленинградского проспекта.


    Движение в районе ДТП затруднено, добавили в департаменте, и посоветовали выбирать объездные маршруты.

    По предварительным данным, в ДТП попали 5 или 6 автомобилей, пишут СМИ. Количество пострадавших пока неизвестно.

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