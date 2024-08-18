В Ставропольском крае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета Zlin Z 42

Легкомоторный самолет Zlin Z 42 разбился в Ставропольском крае
По предварительной информации, самолет потерпел крушение при проведении маневра на аэродроме Рыздвяный в Изобильненском городском округе. Травмы пилота оказались смертельными, он скончался на месте.
ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС уточняет, что самолет был частным, на земле жертв и разрушений нет, возгорания не было.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (
Проверку также проводит Ставропольская транспортная прокуратура.