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    В Ставропольском крае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета Zlin Z 42

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    Легкомоторный самолет Zlin Z 42 разбился в Ставропольском крае 18 августа. Пилот погиб. Подробности сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    По предварительной информации, самолет потерпел крушение при проведении маневра на аэродроме Рыздвяный в Изобильненском городском округе. Травмы пилота оказались смертельными, он скончался на месте.

    ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС уточняет, что самолет был частным, на земле жертв и разрушений нет, возгорания не было.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

    Проверку также проводит Ставропольская транспортная прокуратура.

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