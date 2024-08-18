В Ставропольском крае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета Zlin Z 42

Легкомоторный самолет Zlin Z 42 разбился в Ставропольском крае 18 августа . Пилот погиб. Подробности сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



По предварительной информации, самолет потерпел крушение при проведении маневра на аэродроме Рыздвяный в Изобильненском городском округе. Травмы пилота оказались смертельными, он скончался на месте.



ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС уточняет, что самолет был частным, на земле жертв и разрушений нет, возгорания не было.

