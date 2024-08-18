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    В Петербурге похоронят олимпийских чемпионов Белоусову и Протопопова

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    В сентябре в Петербурге похоронят прах олимпийских чемпионов, фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Об этом 18 августа со ссылкой на близких спортсменов сообщает ТАСС.

    По предварительной информации, прах фигуристов планируется захоронить 11 сентября. Последнее пристанище пара найдет на Волковском кладбище.

    Предполагается, что в ближайшее время прах знаменитых советских спортсменов будет доставлен в Петербург.

    Олег Протопопов и Людмила Белоусова дважды выигрывали Олимпийские игры — в 1964 и в 1968 годах. Это первые советские фигуристы, взявшие золото на Олимпиаде.

    Протопопов ушел из жизни в возрасте 91 года осенью 2023 года в Швейцарии. Он на шесть лет пережил свою супругу Людмилу Белоусову. Фигурист хранил прах жены у себя дома и завещал похоронить обоих вместе на Волковском кладбище.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об этой всемирно известной паре и об их последнем выступлении, когда на лед вышли 83-летний Протопов и 80-летняя Белоусова.

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