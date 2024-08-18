В Петербурге похоронят олимпийских чемпионов Белоусову и Протопопова

В сентябре в Петербурге похоронят прах олимпийских чемпионов, фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Об этом 18 августа со ссылкой на близких спортсменов сообщает ТАСС.



По предварительной информации, прах фигуристов планируется захоронить 11 сентября . Последнее пристанище пара найдет на Волковском кладбище.



Предполагается, что в ближайшее время прах знаменитых советских спортсменов будет доставлен в Петербург.



Олег Протопопов и Людмила Белоусова дважды выигрывали Олимпийские игры — в 1964 и в 1968 годах. Это первые советские фигуристы, взявшие золото на Олимпиаде.



Протопопов ушел из жизни в возрасте 91 года осенью 2023 года в Швейцарии. Он на шесть лет пережил свою супругу Людмилу Белоусову. Фигурист хранил прах жены у себя дома и завещал похоронить обоих вместе на Волковском кладбище.



«Фонтанка» подробно рассказывала об этой всемирно известной паре и об их последнем выступлении, когда на лед вышли 83-летний Протопов и 80-летняя Белоусова.

