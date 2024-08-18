В сентябре в Петербурге похоронят прах олимпийских чемпионов, фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Об этом
По предварительной информации, прах фигуристов планируется захоронить
Предполагается, что в ближайшее время прах знаменитых советских спортсменов будет доставлен в Петербург.
Олег Протопопов и Людмила Белоусова дважды выигрывали Олимпийские игры — в 1964 и в 1968 годах. Это первые советские фигуристы, взявшие золото на Олимпиаде.
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В Петербурге похоронят олимпийских чемпионов Белоусову и Протопопова
В сентябре в Петербурге похоронят прах олимпийских чемпионов, фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Об этом
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