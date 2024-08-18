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    Боевые действия

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ во время атак в Курской области

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    Украинская армия потеряла танк, пять бронемашин и более 30 человек в ходе отражения атак штурмовиков российскими военными в направлении севернее и западнее Суджи. Об этом 18 августа сообщило министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

    Ведомство пояснило, что в направлении Комаровки, Ольговки, Русского Поречного и Черкасского Поречного (населенные пункты расположены севернее и западнее города Суджа) российские силы отразили атаки четырех групп штурмовиков противника. В ходе этих действий украинские военные лишились танка и пяти бронеавтомобилей, также были ликвидированы более 30 военных ВСУ. Кроме того, в Сумской области российская ракета ликвидировала РСЗО неприятеля.

    В лесах, в локации южнее Сафоновки, Шептуховки и Алексеевского при поддержке с воздуха и артиллерии бойцы группировки войск «Север» занимаются поиском и ликвидацией диверсантов.

    Также силы ВСУ были разгромлены с воздуха и артиллерией южнее Суджи — в локации сел Борки, Черкасская Конопелька, Новоивановка и Снагость, а также деревень Фанасеевка, Михайловка и южнее деревни Куриловка.

    В Сумской области ВС РФ с воздуха нанесли удары по местам складирования боеприпасов и топлива.

    Всего за последние сутки армия Украины лишилась 27 единиц военной техники, в частности шести танков и двух бронетранспортеров. Кадровые потери ВСУ оставили 300 человек.

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