Украинская армия потеряла танк, пять бронемашин и более
Ведомство пояснило, что в направлении Комаровки, Ольговки, Русского Поречного и Черкасского Поречного (населенные пункты расположены севернее и западнее города Суджа) российские силы отразили атаки четырех групп штурмовиков противника. В ходе этих действий украинские военные лишились танка и пяти бронеавтомобилей, также были ликвидированы более
В лесах, в локации южнее Сафоновки, Шептуховки и Алексеевского при поддержке с воздуха и артиллерии бойцы группировки войск «Север» занимаются поиском и ликвидацией диверсантов.
Также силы ВСУ были разгромлены с воздуха и артиллерией южнее Суджи — в локации сел Борки, Черкасская Конопелька, Новоивановка и Снагость, а также деревень Фанасеевка, Михайловка и южнее деревни Куриловка.
В Сумской области ВС РФ с воздуха нанесли удары по местам складирования боеприпасов и топлива.
Всего за последние сутки армия Украины лишилась