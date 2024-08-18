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    В Боровичах 4-летний ребенок ползал за окном на подоконнике. Малыша изъяла опека

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    В городе Боровичи в Новгородской области чудом остался жив четырехлетний ребенок, который ползал по отливу окна — «внешнему» подоконнику на пятом этаже. Мальчика забрали органы опеки, сообщила прокуратура Новгородской области.

    Ползающий по оконному отливу ребенок попал на видео, ведомство выявило публикацию в ходе мониторинга. Прокуратура в настоящее время проводит проверку по факту нахождения мальчика 2020 года рождения в опасной для его жизни ситуации. Ребенка у родителей забрали органы опеки.


    В соцсетях видео, как малыш ползает за окном и в какой-то момент виснет на руках, распространилось днем ранее. По данным местных пабликов, опасные трюки ребенок исполнял в многоэтажном доме на улице Сушанской.

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