В Боровичах 4-летний ребенок ползал за окном на подоконнике. Малыша изъяла опека

В городе Боровичи в Новгородской области чудом остался жив четырехлетний ребенок, который ползал по отливу окна — «внешнему» подоконнику на пятом этаже. Мальчика забрали органы опеки, сообщила прокуратура Новгородской области.
Ползающий по оконному отливу ребенок попал на видео, ведомство выявило публикацию в ходе мониторинга. Прокуратура в настоящее время проводит проверку по факту нахождения мальчика
В соцсетях видео, как малыш ползает за окном и в какой-то момент виснет на руках, распространилось днем ранее. По данным местных пабликов, опасные трюки ребенок исполнял в многоэтажном доме на улице Сушанской.