Петербурженка попала в реанимацию, упав с велосипеда на Комендантском проспекте

Жительница Петербурга пробила голову, упав с велосипеда в районе пересечения Комендантского проспекта и Плесецкой улицы. Травмы оказались настолько серьезными, что пациентку поместили в реанимацию Елизаветинской больницы. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 августа.



Инцидент произошел накануне в третьем часу дня. У 54-летней пострадавшей диагностированы открытая черепно-мозговая травма и травма тазобедренного сустава. Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое.



Сын женщины рассказал полиции, что само падение его мама не помнит, но, с ее слов, это произошло на тротуаре.

