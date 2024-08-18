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    Петербурженка попала в реанимацию, упав с велосипеда на Комендантском проспекте

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    Жительница Петербурга пробила голову, упав с велосипеда в районе пересечения Комендантского проспекта и Плесецкой улицы. Травмы оказались настолько серьезными, что пациентку поместили в реанимацию Елизаветинской больницы. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 августа.

    Инцидент произошел накануне в третьем часу дня. У 54-летней пострадавшей диагностированы открытая черепно-мозговая травма и травма тазобедренного сустава. Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое.

    Сын женщины рассказал полиции, что само падение его мама не помнит, но, с ее слов, это произошло на тротуаре.

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