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    На Калининской овощебазе предпринимателя избили битой. Задержан его подчиненный

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    В обстоятельствах конфликта на Калининской овощебазе разбирается петербургская полиция. У въезда на территорию предприниматель получил кулаком в лицо и несколько ударов битой.

    Накануне утром в дежурную часть главка позвонил 30-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что неизвестный мужчина напал на него с битой и повредил автомобиль у въезда на овощебазу. Прибывший наряд задержал 39-летнего грузчика, трудоустроенного у потерпевшего.

    Было установлено, что мужчина в ходе ссоры ударил своего босса кулаком в лицо, нанес несколько ударов битой по руке и плечу, а затем разбил стекло у «Газели», на которой приехал начальник.

    В итоге грузчик поехал в отдел, где на него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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