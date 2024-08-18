На Калининской овощебазе предпринимателя избили битой. Задержан его подчиненный

В обстоятельствах конфликта на Калининской овощебазе разбирается петербургская полиция. У въезда на территорию предприниматель получил кулаком в лицо и несколько ударов битой.



Накануне утром в дежурную часть главка позвонил 30-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что неизвестный мужчина напал на него с битой и повредил автомобиль у въезда на овощебазу. Прибывший наряд задержал 39-летнего грузчика, трудоустроенного у потерпевшего.



Было установлено, что мужчина в ходе ссоры ударил своего босса кулаком в лицо, нанес несколько ударов битой по руке и плечу, а затем разбил стекло у «Газели», на которой приехал начальник.

