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    На «Коле» два человека погибли в перевернувшемся «Дастере». Машину сильно искорежило

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    Груда искореженного металла осталась от «Рено Дастер» после аварии в Кировском районе Ленинградской области утром 18 августа. Подробности сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    ДТП произошло около пяти часов утра на 57 километре трассы «Кола». По предварительной информации, 28-летний водитель ен справился с управлением, кроссовер ударился о силовое ограждение и перевернулся.

    В комментариях к видео читатели паблика «ДТП и ЧП» пишут, что в данном месте трассы есть сужение дороги и ограничение скорости 40 км/ч.

    В результате аварии водитель и его 21-летняя пассажирка выпали из автомобиля на дорогу и скончались на месте происшествия. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

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