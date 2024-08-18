На «Коле» два человека погибли в перевернувшемся «Дастере». Машину сильно искорежило

Груда искореженного металла осталась от «Рено Дастер» после аварии в Кировском районе Ленинградской области утром 18 августа. Подробности сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.
ДТП произошло около пяти часов утра на 57 километре трассы «Кола». По предварительной информации, 28-летний водитель ен справился с управлением, кроссовер ударился о силовое ограждение и перевернулся.
В комментариях к видео читатели паблика «ДТП и ЧП» пишут, что в данном месте трассы есть сужение дороги и ограничение скорости 40 км/ч.
В результате аварии водитель и его 21-летняя пассажирка выпали из автомобиля на дорогу и скончались на месте происшествия. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.