Очень сложный тест по географии: 80% людей не ответят и на половину вопросов

18 августа вся страна празднует День географа. Если бы не они, мы бы так и не узнали, что Каспийское море — это озеро, а между Россией и США расстояние меньше, чем от центра Москвы до Химок. И лучший способ отметить этот праздник — пройти наш тест по географии и ответить хотя бы на половину вопросов. Как думаете, получится?

