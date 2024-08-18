    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, зап

    759мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.91eur97.84

    Очень сложный тест по географии: 80% людей не ответят и на половину вопросов

    А у вас получится узнать все десять стран по карте?

    5353
    2 комментария
    Если вы последний раз открывали карту в школе — будет тяжко
    Если вы последний раз открывали карту в школе — будет тяжкоФото: Игорь До / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    18 августа вся страна празднует День географа. Если бы не они, мы бы так и не узнали, что Каспийское море — это озеро, а между Россией и США расстояние меньше, чем от центра Москвы до Химок. И лучший способ отметить этот праздник — пройти наш тест по географии и ответить хотя бы на половину вопросов. Как думаете, получится?

    Вспомните, что это за страна?

    Вспомните, что это за страна?

    Знаете, что за страну между Северной и Южной Америками мы отметили?

    Знаете, что за страну между Северной и Южной Америками мы отметили?

    Какая страна расположена в западной части Центральной Африки?

    Какая страна расположена в западной части Центральной Африки?

    Из Африки — прямо в Азию. Что это за страна?

    Из Африки — прямо в Азию. Что это за страна?

    А что насчет Европы, знаете, какая страна здесь расположена?

    А что насчет Европы, знаете, какая страна здесь расположена?

    Что за страна Среднего Востока перед вами?

    Что за страна Среднего Востока перед вами?

    Что за страна находится прямо по центру Южной Америки?

    Что за страна находится прямо по центру Южной Америки?

    А как у вас с географией Балканского полуострова? Угадаете страну?

    А как у вас с географией Балканского полуострова? Угадаете страну?

    И снова в Африку: что это за страна?

    И снова в Африку: что это за страна?

    Ну и напоследок — что за государство расположено на этих островах?

    Ну и напоследок — что за государство расположено на этих островах?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Очень сложный тест по географии: 80% людей не ответят и на половину вопросов

    Географию вы знаете не очень хорошо. Встретимся на пересдаче!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Очень сложный тест по географии: 80% людей не ответят и на половину вопросов

    Для такого сложного теста — вполне неплохой результат

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Очень сложный тест по географии: 80% людей не ответят и на половину вопросов

    Ничего себе! Вы прошли тест почти без ошибок

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Очень сложный тест по географии: 80% людей не ответят и на половину вопросов

    Вы либо настоящий путешественник, либо — учитель географии

    Поделитесь результатом

    Если вы последний раз открывали карту в школе — будет тяжко
    Если вы последний раз открывали карту в школе — будет тяжкоФото: Игорь До / E1.RU

    По теме

    ГеографияКартаТестСложный тестСтранаМирГлобусШкольные знанияТест по географии
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close