Больше миллиона медиков устроили забастовку в Индии из-за изнасилования коллеги после рабочей смены

Индийская медицинская ассоциация (IMA) проводит всеобщую 24-часовую забастовку из-за изнасилования и убийства 31-летней женщины, которая работала врачом-интерном в больнице при медицинском колледже Калькутты. В последний раз ее видели живой, когда она уснула после тяжелой смены. Сейчас IMA требует справедливого разбирательства, защиты медиков Индии от насилия и создания для них безопасных мест отдыха. 17 августа в рамках забастовки не вышли на работу больше миллиона медицинских работников.

Убийство женщины-медика в семинарском зале медицинского колледжа RG Kar в Калькутте произошло 9 августа. Ее полуобнаженное тело со следами многочисленных травм было найдено после того, как она осталась в зале отдохнуть после рабочей смены. По подозрению в ее изнасиловании и убийстве был задержан больничный волонтер.

На следующий же день в Калькутте начались протесты медиков и сторонников прав женщин. IMA потребовала от властей немедленных действий в расследовании убийства и пообещала организовать протесты по всей стране, если этого не произойдет за 48 часов. Через два дня, 12 августа, о забастовке объявила федерация врачей-интернов Индии. Она выдвинула пять требований: гарантии безопасности всем мирным протестующим, быстрое осуществление правосудия по делу изнасилованной и убитой женщины, создание протокола безопасности работников здравоохранения во всех больницах и обеспечение его строгого соблюдения.

В ночь с 14 на 15 августа на улицы Калькутты с акцией протеста вышли десятки тысяч женщин. Ровно в полночь они вынесли на улицы горящие факелы и организовали шествие с флагами Индии и плакатами в руках. Протест прошел под лозунгом «Вернем себе ночь». Они требовали справедливости и права безопасно находиться в общественных пространствах в любое время суток. Женщин Калькутты поддержали протестующие в Дели, Хайдарабаде, Мумбаи и Пуне. 16 августа IMA объявила о том, что с утра 17-го до утра 18-го августа пройдет всеобщая забастовка медицинских работников. В ассоциации заявили, что откажутся от планового обслуживания пациентов больше миллиона врачей, поскольку важно обеспечить безопасность и права медицинского сообщества. Действительно сейчас остается доступной только экстренная помощь, остальные приемы во многих случаях отменяются — сообщают Reuters и Times of India. На улицах крупных городов проходят многотысячные демонстрации с участием медиков, где они требуют справедливого правосудия и безопасности для врачей.

IMA опубликовала список своих требований, которые включают в себя ужесточение законодательства для более эффективной защиты медицинского персонала от насилия, повышение уровня безопасности в больницах и создание безопасных мест для отдыха.

Правительство Индии призвало медиков вернуться к своим рабочим обязанностям и не бастовать, поскольку этого, по мнению чиновников, требуют интересы общества. Чиновники пообещали создать комитет, который разработает меры по улучшению защиты медицинских работников, говорится в нем. IMA от забастовки не отказалась и планирует завершить ее, как и обещала, только утром 18 августа.