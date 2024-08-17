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    Машина переехала мальчика на Приморском проспекте. Ребёнок без сознания

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    Автомобиль Cherry Tiggo переехал семилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины, об этом 17 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    «Фонтанка.ру»

    Инцидент произошел в районе 18:20 у дома 137к.1 по Приморскому проспекту. За рулем машины был 23-летний водитель. Ребёнка госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка по факту случившегося.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Несмотря на то, что дорога в дворовой части, все едут быстро. Очень быстро. Там нет никаких знаков, ничего. Тем не менее это очень густо заселенное место, и дети играют обычно. Водителей об этом никак не оповещают», — рассказал «Фонтанке» Евгений, который стал свидетелем аварии.

    По его словам, ребёнок сразу после ДТП потерял сознание. «Там семья выходила из машины, и получилось так, что мальчик побежал к брату, и водитель, ехавший по дороге, его не заметил. Все сразу подбежали на помощь. Я вызывал полицию и скорую. Скорая ехала минут 15–20. Кровь на асфальте уже к этому времени успела застыть», — подчеркнул собеседник издания.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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