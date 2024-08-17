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    В Мурино мужчина в трусах устроил «догонялки» со скорой и полицией и оказался на столбе

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    Неизвестный в Мурино бросался под машины, а потом убегал от медиков и полицейских. Кульминацией странного перформанса на Ручьевском проспекте стало покорение опоры двойного назначения. Кадры с мужчиной в субботу, 17 августа, появились в местных пабликах в соцсетях.

    телеграм-канал Девяткино LIVE | Мурино

    В службу спасения позвонили местные жители, которые заметили неадекватное поведение полуголого мужчины. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, от которых он принялся удирать.

    В конечном итоге неизвестный оказался на столбе, но спустя какое-то время спустился самостоятельно и попал в руки медиков. Спокойно осмотреть пациента не удалось, мужчина и оттуда сбежал.

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