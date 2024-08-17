«Окно в Европу» держит марку: на кинофестивале в Выборге победила «Филателия»

В Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Лучшим фильмом игрового конкурса стала мелодрама Натальи Назаровой «Филателия». Первое место в конкурсе «Выборгский счет», отражающем зрительские симпатии, занял дебют Станислава Светлова «Особенности национальной больницы» по последнему сценарию Александра Рогожкина.
На премьере «Особенностей национальной больницы», прошедшей с аншлагом в кинотеатре «Выборг-палас», предварительный ажиотаж публики был максимальным. Чувствуется, что стартовавшая в
Как бы в оправдание фантастической по нынешней временам ситуации с немцем, после премьеры один из зрителей, медик по профессии, заявил, что в «Особенностях национальной больницы» сконцентрировано все положительное, что осталось в отечественной медицине, а также подтвердил достоверность фильма в некоторых деталях. В частности, что непрямой массаж сердца и правда лучше всего делать в ритме песни «Я на тебе никогда не женюсь» Аркадия Укупника, который тоже снялся в камео одного из пациентов. На этой и других шутках благодарные выборгские зрители хохотали до упаду, мало разбираясь, что осталось от Рогожкина, а что привнесено нынешними интерпретаторами, и наверняка по старому условному рефлексу сделают фильму кассу, когда он выйдет в октябрьский прокат.
Если «Особенности национальной больницы» — неуклюжая попытка «сесть на хвост» рогожкинскому кассовому успеху, въехать в современность на ностальгическом шлейфе, тянущемся из 90-х, то удостоенный спецприза жюри «Ровесник» — попытка взглянуть на 90-е глазами зумеров. В этом мокьюментари с мутным сюжетом про какой-то первый интернет-стартап герои вспоминают
«Ровесник» напоминает псевдодокументальный мемуарный коллаж Виталия Манского*
Одним из фаворитов игрового конкурса был Роман Каримов, который в
«Да ладно, мы все скоро умрем», — отвечает герой «Филателии» (Максим Стоянов) на признание героини (Алина Ходжеванова), что у нее больное сердце, дни ее сочтены, и поэтому романтическое ухаживание за ней бессмысленно. Да и всем окружающим кажется диким и немыслимым мезальянс красавца-боцмана и невзрачной служащей мурманского почтового отделения, страдающей последствиями ДЦП. Впрочем, слово «страдание» тут не совсем уместно: при всей своей хрупкой беззащитности Яна с говорящей фамилией Смирнова считать себя инвалидом категорически отказывается, как и решительно отталкивает комок крупных купюр, которые сует направо и налево морячок, на первый взгляд представляющийся брутальным мачо.
Однако быстро становится понятно, что боцман не только прихрамывает на одну ногу, но и душевно искалечен. Поэтому еще неизвестно, как обернется дело в трагикомичном любовном треугольнике между бравым моряком, стервозной первой красавицей почтового отделения (Ирина Носова) и кроткой Смирновой, которая увлекается собиранием марок. Сцены на заседаниях местного союза филателистов добавляют юмористического колорита «Филателии», фильму не только в чем-то сказочно-сентиментальному, но иногда убийственно ироничному в духе Аки Каурисмяки, и кроме того, очень точному в актерском плане. Алина Ходжеванова настолько убедительно и органично изображает последствия ДЦП, без нажима и старания бить на жалость, что некоторые зрители были потрясены, увидев на сцене абсолютно здоровую актрису. А их дуэт с Максимом Стояновым был справедливо отмечен особым упоминанием жюри «за пронзительность».
К счастью, создатели «Филателии» так торопились к премьере в Выборге, что не успели доделать компьютерную графику, и потому в финале не происходит изначально задуманного фантастического превращения героини в маленькую дешевую марку. Кажется все-таки, что такой слишком наглядный и лобовой прием лишил бы финал тонкости и ощущения эфемерности, которое оставляет похожая на светлячка героиня, просто растворяющаяся в морском воздухе.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.