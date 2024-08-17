«Окно в Европу» держит марку: на кинофестивале в Выборге победила «Филателия»

Фото: Денис Ремпель / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Лучшим фильмом игрового конкурса стала мелодрама Натальи Назаровой «Филателия». Первое место в конкурсе «Выборгский счет», отражающем зрительские симпатии, занял дебют Станислава Светлова «Особенности национальной больницы» по последнему сценарию Александра Рогожкина.



На премьере «Особенностей национальной больницы», прошедшей с аншлагом в кинотеатре «Выборг-палас», предварительный ажиотаж публики был максимальным. Чувствуется, что стартовавшая в 1995-м рогожкинская франшиза о национальных особенностях до сих пор остается в числе всенародно любимых фильмов, и зрители надеялись на продолжение. Но увы, сценарий Рогожкина не ожил и не задышал в руках молодого режиссера, вынужденного к тому же подогнать некоторые сюжетные подробности под современность, отчего сюжет приобрел нарочитость и вымученность. Как и в «Особенностях национальной охоты», мы видим разухабистую русскую жизнь глазами иностранца — немецкого волонтера (Карл Филлип Бенцшавель), попадающего в неврологическое отделение петербургской больницы. Он силится преодолеть языковой барьер с помощью бывшего сотрудника Штази Иванова (Василий Кортуков), лихо разъезжающего на кресле-каталке, наблюдает причуды персонала и пациентов, весь фильм выпрашивает у начальства какую-то мифическую справку, а в финале целуется с русской девицей (Мария Лукьянова) на фоне Исаакиевского собора.



Как бы в оправдание фантастической по нынешней временам ситуации с немцем, после премьеры один из зрителей, медик по профессии, заявил, что в «Особенностях национальной больницы» сконцентрировано все положительное, что осталось в отечественной медицине, а также подтвердил достоверность фильма в некоторых деталях. В частности, что непрямой массаж сердца и правда лучше всего делать в ритме песни «Я на тебе никогда не женюсь» Аркадия Укупника, который тоже снялся в камео одного из пациентов. На этой и других шутках благодарные выборгские зрители хохотали до упаду, мало разбираясь, что осталось от Рогожкина, а что привнесено нынешними интерпретаторами, и наверняка по старому условному рефлексу сделают фильму кассу, когда он выйдет в октябрьский прокат.



Если «Особенности национальной больницы» — неуклюжая попытка «сесть на хвост» рогожкинскому кассовому успеху, въехать в современность на ностальгическом шлейфе, тянущемся из 90-х, то удостоенный спецприза жюри «Ровесник» — попытка взглянуть на 90-е глазами зумеров. В этом мокьюментари с мутным сюжетом про какой-то первый интернет-стартап герои вспоминают 1997 год , когда режиссеру Федору Кудрявцеву было 6 лет . Опытный телевизионщик и рекламщик Кудрявцев хорошо освоил дипфейк, позволивший соорудить юные версии центральных персонажей (Александр Яценко, Даниил Спиваковский, Анна Михалкова). Однако фильм оставляет впечатление, что зумеры пока не могут сказать ничего интересного и осмысленного про 90-е , кроме того, что это было «веселое безвременье», когда люди в основном дурачились на домашних вечеринках, бухали в обнимку и бесконечно записывали home video, от нарезки которого в «Ровеснике» рябит в глазах.



«Ровесник» напоминает псевдодокументальный мемуарный коллаж Виталия Манского* 1999 года «Частные хроники. Монолог», который Кудрявцев, конечно же, видел, а кроме того, по его словам, «вдохновлялся видосами из интернета и семейной хроникой». Немного самонадеянно прозвучало признание режиссера: «Я хотел сделать очень простой фильм, а в итоге сделал очень сложный. Самым сложным были детали, исторический фильм — это сложно всегда». Но назвать этот невнятный полнометражный клип историческим фильмом можно только в насмешку. В довершение неприятного впечатления от картины на церемонии закрытия режиссер в порядке веселой шутки предъявил претензию, что ему вручают не Гран-при, а всего лишь приз за лучший дебют, хотя и эта награда представляется щедрым авансом со стороны жюри.



Одним из фаворитов игрового конкурса был Роман Каримов, который в 2011 году стал открытием Выборгского фестиваля с дебютной романтической комедией «Неадекватные люди», получившей Гран-при. На этот раз его экзистенциальный триллер «Затерянные» удостоился диплома Гильдии продюсеров России и Приза президента фестиваля. Первая треть картины разворачивается в мире офисного планктона, который представляет бесхребетный герой Егора Корешкова, уставший от менеджерской соревновательности. Водятся в этой «консервной банке», как называет герой свой офис, и зубастые акулы: целенаправленно стравливающий подчиненных начальник с постоянным стаканом виски на столе (Евгений Харитонов) и хищный амбициозный новенький сотрудник (Никита Кологривый). Если выдержать полчаса затянутой экспозиции «Затерянных», то дальше действие оживляется, когда четверо менеджеров на одной машине отправляются в командировку, а попадают в загадочный квест. Порой «Затерянные» вызывают ассоциации с мистической комедией Квартета И про загробную жизнь «Быстрей, чем кролики», но в серьезном драматическом изводе, с философскими намеками на то, что после смерти каждый будет вынужден переосмыслить свою жизнь и переоценить свои ценности.



«Да ладно, мы все скоро умрем», — отвечает герой «Филателии» (Максим Стоянов) на признание героини (Алина Ходжеванова), что у нее больное сердце, дни ее сочтены, и поэтому романтическое ухаживание за ней бессмысленно. Да и всем окружающим кажется диким и немыслимым мезальянс красавца-боцмана и невзрачной служащей мурманского почтового отделения, страдающей последствиями ДЦП. Впрочем, слово «страдание» тут не совсем уместно: при всей своей хрупкой беззащитности Яна с говорящей фамилией Смирнова считать себя инвалидом категорически отказывается, как и решительно отталкивает комок крупных купюр, которые сует направо и налево морячок, на первый взгляд представляющийся брутальным мачо.



Однако быстро становится понятно, что боцман не только прихрамывает на одну ногу, но и душевно искалечен. Поэтому еще неизвестно, как обернется дело в трагикомичном любовном треугольнике между бравым моряком, стервозной первой красавицей почтового отделения (Ирина Носова) и кроткой Смирновой, которая увлекается собиранием марок. Сцены на заседаниях местного союза филателистов добавляют юмористического колорита «Филателии», фильму не только в чем-то сказочно-сентиментальному, но иногда убийственно ироничному в духе Аки Каурисмяки, и кроме того, очень точному в актерском плане. Алина Ходжеванова настолько убедительно и органично изображает последствия ДЦП, без нажима и старания бить на жалость, что некоторые зрители были потрясены, увидев на сцене абсолютно здоровую актрису. А их дуэт с Максимом Стояновым был справедливо отмечен особым упоминанием жюри «за пронзительность».



К счастью, создатели «Филателии» так торопились к премьере в Выборге, что не успели доделать компьютерную графику, и потому в финале не происходит изначально задуманного фантастического превращения героини в маленькую дешевую марку. Кажется все-таки, что такой слишком наглядный и лобовой прием лишил бы финал тонкости и ощущения эфемерности, которое оставляет похожая на светлячка героиня, просто растворяющаяся в морском воздухе.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.