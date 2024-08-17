В Таиланде задержали голого россиянина. Кажется, он хотел изнасиловать корову

В тайской провинции Сураттхани внимание правоохранителей привлек голый мужчина, который приставал к быку. Об этом стало известно в субботу,
Мужчину на обочине дороги привлек бык местного жителя, привязанный к столбу. После услышанных криков жители деревни вызвали правоохранительные органы и спасателей. «Мужчина руками и ногами пытался погладить корову по голове и крепко схватить бычий рог <...> корова бросилась в атаку», — сказано в публикации.
По данным издания, любопытный голый мужчина серьезно не пострадал, а в момент общения с быком и после находился в неадекватном состоянии.
Как пишет таблоид, голым мужчиной оказался