    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, зап

    756мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.91eur97.84

    В Таиланде задержали голого россиянина. Кажется, он хотел изнасиловать корову

    5437
    25 комментариев

    В тайской провинции Сураттхани внимание правоохранителей привлек голый мужчина, который приставал к быку. Об этом стало известно в субботу, 17 августа, из сообщения местного СМИ Matichon.co.th и таблоида Dailymail.

    Мужчину на обочине дороги привлек бык местного жителя, привязанный к столбу. После услышанных криков жители деревни вызвали правоохранительные органы и спасателей. «Мужчина руками и ногами пытался погладить корову по голове и крепко схватить бычий рог <...> корова бросилась в атаку», — сказано в публикации.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным издания, любопытный голый мужчина серьезно не пострадал, а в момент общения с быком и после находился в неадекватном состоянии.

    Как пишет таблоид, голым мужчиной оказался 26-летний россиянин. Предположительно, турист пытался изнасиловать быка-самца. В машине мужчины были найдены наркотики. Медики унесли с места россиянина на носилках. Его доставили в больницу, где оказали помощь из-за ран на ягодицах и ссадин по всему телу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Таиланд
    ЛАЙК1
    СМЕХ29
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close