В Таиланде задержали голого россиянина. Кажется, он хотел изнасиловать корову

В тайской провинции Сураттхани внимание правоохранителей привлек голый мужчина, который приставал к быку. Об этом стало известно в субботу, 17 августа , из сообщения местного СМИ Matichon.co.th и таблоида Dailymail.

Мужчину на обочине дороги привлек бык местного жителя, привязанный к столбу. После услышанных криков жители деревни вызвали правоохранительные органы и спасателей. «Мужчина руками и ногами пытался погладить корову по голове и крепко схватить бычий рог <...> корова бросилась в атаку», — сказано в публикации.