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Как всем известно, знание — сила, и пришло время узнать, кто из наших читателей сможет без труда хоть горы свернуть. Чтобы пройти тест без ошибок, достаточно не спешить, а пораскинуть мозгами и выудить заветные ответы. А у вас получится дойти до конца, не совершив ни одного промаха?
В собрании сказок «Тысяча и одна ночь» Шахерезада, чтобы избежать казни, рассказывает царю Шахрияру сотни захватывающих историй. Царем какой страны был Шахрияр?
В какой стране находится Мачу-Пикчу — одно из новых семи чудес света?
Как вошла в историю Фанни Каплан?
Эту сказку, по признанию автора, он услышал в детстве от ключницы Пелагеи — женщина рассказывала ее, чтобы помочь мальчику побороть бессонницу. О какой сказке идет речь?
В Большой русской энциклопедии это явление описывается так: «момент нижней кульминации центра Солнца». О чем идет речь?
Какой пролив разделяет Россию и США?
В каком из слов пишется приставка пре-?
Чего боятся люди, страдающие от аблютофобии?
К какой группе можно отнести инфузорию-туфельку?
Назовите фильм СССР, который получил премию «Оскар».
Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?
Надеемся, что вы запомните правильные ответы и в следующий раз не ошибетесь.
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Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?
Ответы на некоторые вопросы вы знаете, но на «гения» все-таки не наотвечали.
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Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?
Отличный результат, вы почти идеально прошли тест.
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Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?
Поздравляем! Вы настоящий гений.