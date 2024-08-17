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    Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

    Проверьте, насколько вы эрудированный человек

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    12 комментариев
    Не на все вопросы получится ответить не задумываясь
    Не на все вопросы получится ответить не задумываясьФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Как всем известно, знание — сила, и пришло время узнать, кто из наших читателей сможет без труда хоть горы свернуть. Чтобы пройти тест без ошибок, достаточно не спешить, а пораскинуть мозгами и выудить заветные ответы. А у вас получится дойти до конца, не совершив ни одного промаха?

    В собрании сказок «Тысяча и одна ночь» Шахерезада, чтобы избежать казни, рассказывает царю Шахрияру сотни захватывающих историй. Царем какой страны был Шахрияр?

    В какой стране находится Мачу-Пикчу — одно из новых семи чудес света?

    В какой стране находится Мачу-Пикчу — одно из новых семи чудес света?

    Как вошла в историю Фанни Каплан?

    Эту сказку, по признанию автора, он услышал в детстве от ключницы Пелагеи — женщина рассказывала ее, чтобы помочь мальчику побороть бессонницу. О какой сказке идет речь?

    В Большой русской энциклопедии это явление описывается так: «момент нижней кульминации центра Солнца». О чем идет речь?

    Какой пролив разделяет Россию и США?

    В каком из слов пишется приставка пре-?

    Чего боятся люди, страдающие от аблютофобии?

    К какой группе можно отнести инфузорию-туфельку?

    Назовите фильм СССР, который получил премию «Оскар».

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

    Надеемся, что вы запомните правильные ответы и в следующий раз не ошибетесь.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

    Ответы на некоторые вопросы вы знаете, но на «гения» все-таки не наотвечали.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

    Отличный результат, вы почти идеально прошли тест.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

    Поздравляем! Вы настоящий гений.

    Поделитесь результатом

    Не на все вопросы получится ответить не задумываясь
    Не на все вопросы получится ответить не задумываясьФото: Дарья Селенская / Городские порталы

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