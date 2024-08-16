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    Ликвидаторы GTLK Europe выставили на продажу еще один Airbus A319

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    Teneo Restructuring Ireland, ликвидатор ирландской «дочки» российской государственной компании ГТЛК — GTLK Europe, — выставил на продажу еще один самолет Airbus A319, сообщает аналитическая платформа ch-aviation.

    В последний раз 18-летний Airbus A319 с регистрационным номером JY-AYC эксплуатировала компания Royal Jordanian. С мая 2022 года, когда западные санкции сделали его эксплуатацию невозможной, он стоит в международном аэропорту Иордании Amman Queen Alia. Борт продается в состоянии «как есть».

    В июле Teneo Restructuring Ireland выставила на продажу пять самолетов A220–300, которые изначально должна была получить российская авиакомпания Red Wings, базирующаяся в аэропорту Домодедово. Все они были построены в 2019 году, но никогда не летали в коммерческих целях и хранятся сейчас в Нидерландах. Продажа должна завершиться к концу 2024 года.

    ГТЛК возражала против ликвидации и в феврале этого года добилась в российском суде запрета на ликвидацию GTLK Europe, однако за пределами РФ решение силы не имеет, считает ch-aviation.

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