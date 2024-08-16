Ликвидаторы GTLK Europe выставили на продажу еще один Airbus A319

Teneo Restructuring Ireland, ликвидатор ирландской «дочки» российской государственной компании ГТЛК — GTLK Europe, — выставил на продажу еще один самолет Airbus A319, сообщает аналитическая платформа ch-aviation.
В последний раз 18-летний Airbus A319 с регистрационным номером JY-AYC эксплуатировала компания Royal Jordanian. С мая
В июле Teneo Restructuring Ireland выставила на продажу пять самолетов A220–300, которые изначально должна была получить российская авиакомпания Red Wings, базирующаяся в аэропорту Домодедово. Все они были построены
ГТЛК возражала против ликвидации и в феврале этого года добилась в российском суде запрета на ликвидацию GTLK Europe, однако за пределами РФ решение силы не имеет, считает ch-aviation.