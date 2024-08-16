Ликвидаторы GTLK Europe выставили на продажу еще один Airbus A319

Teneo Restructuring Ireland, ликвидатор ирландской «дочки» российской государственной компании ГТЛК — GTLK Europe, — выставил на продажу еще один самолет Airbus A319, сообщает аналитическая платформа ch-aviation.



В последний раз 18-летний Airbus A319 с регистрационным номером JY-AYC эксплуатировала компания Royal Jordanian. С мая 2022 года , когда западные санкции сделали его эксплуатацию невозможной, он стоит в международном аэропорту Иордании Amman Queen Alia. Борт продается в состоянии «как есть».