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    «Зенит» отправил Коваленко в «Оренбург»

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    Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Александр Коваленко на правах аренды перейдет в «Оренбург». Как сообщили в петербургской команде, соглашение будет действовать до окончания сезона 2024/25.

    Коваленко — воспитанник академии «Чертаново», выступал за молодежную, вторую и основную команды московского клуба. Зимой 2022-го перешел в «Крылья Советов», в составе которых дебютировал в РПЛ в матче против тульского «Арсенала».

    Летом того же года заключил соглашение с «Сочи», однако продолжил выступление за самарскую команду на правах аренды. На счету полузащитника — 30 официальных матчей в составе «Крыльев Советов», два забитых мяча и три результативные передачи.

    30 июня 2023-го присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых Коваленко провел 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Вместе с петербуржцами он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и двух Суперкубков страны.

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