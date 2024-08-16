«Зенит» отправил Коваленко в «Оренбург»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Александр Коваленко на правах аренды перейдет в «Оренбург». Как сообщили в петербургской команде, соглашение будет действовать до окончания сезона 2024/25 .



Коваленко — воспитанник академии «Чертаново», выступал за молодежную, вторую и основную команды московского клуба. Зимой 2022-го перешел в «Крылья Советов», в составе которых дебютировал в РПЛ в матче против тульского «Арсенала».