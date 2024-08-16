«Зенит» отправил Коваленко в «Оренбург»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Александр Коваленко на правах аренды перейдет в «Оренбург». Как сообщили в петербургской команде, соглашение будет действовать до окончания сезона
Коваленко — воспитанник академии «Чертаново», выступал за молодежную, вторую и основную команды московского клуба. Зимой
Летом того же года заключил соглашение с «Сочи», однако продолжил выступление за самарскую команду на правах аренды. На счету полузащитника —
30 июня 2023-го присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых Коваленко провел